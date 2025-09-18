Прокуратура контролирует восстановление электричества в Балаклавском районе

Прокуратура Севастополя контролирует восстановление электроснабжения в селах Балаклавского района и устранение последствий непогоды в городе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры контролируют устранение последствий выпадения осадков в Севастополе: подтоплений транспортной и жилой инфраструктуры, протечек кровли, падения веток и деревьев, перебоев в коммунальных услугах.

Ведомство проверяет соблюдение прав граждан, работу социальной инфраструктуры и полноту мер, которые принимают управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и аварийные службы. При обнаружении нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Алина Зорина