Минсельхоз России рассматривает принудительный вызов дождей на Дону из-за ЧС

Минсельхоз России предварительно оценил ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области в 4 млрд руб. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Лут отметила, что министерство передало все необходимые документы в МЧС. В ближайшее время планируется проведение штаба по признанию чрезвычайной ситуации на территории региона.

«Несмотря на меняющиеся в Ростовской области погоду и климат, мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы получать необходимые осадки. В настоящее время с Росгидрометом и регионом обсуждается вопрос о возможности проведения активных действий для принудительного вызова осадков»,— добавила глава минсельхоза.

Валентина Любашенко