Авиакомпания Utair перенаправила рейсы из-за непогоды в Геленджике

Авиакомпания Utair изменила маршруты двух рейсов между Москвой и Геленджиком из-за неблагоприятных метеоусловий. Причиной стал сильный южный ветер в районе курортного города, сообщает пресс-служба аэропорта Геленджика.

Рейс UT397 из столичного аэропорта Внуково направили на запасной аэродром в Минеральных Водах вместо планируемой посадки в Геленджике. Обратный рейс UT398 также будет выполнен из аэропорта Минеральных Вод.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Геленджик до 5 октября из-за оптимизации расписания и неблагоприятных погодных условий. Клиентам уже направили SMS-уведомления о корректировках.

Алина Зорина