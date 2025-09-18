Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Высокоскоростная магистраль сократит путь Ростов—Москва до четырех часов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Москву с южными регионами через Ростов-на-Дону и Адлер. Об этом информирует «РИА Новости».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Мишустина, общая протяженность будущей сети составит более 4,5 тыс. км. Поезда «Белый Кречет» будут делать остановки в Сочи, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Воронеже, Туле и других городах.

«Новая инфраструктура интегрируется в существующую транспортную систему и обеспечит быстрые перевозки для свыше 100 млн человек. Стоимость строительства оценивается в 5,2 трлн руб.»,— заявил глава правительства.

В ближайшие полгода планируется завершить проработку модели проекта и определить приоритетные направления. После этого президенту представят финальные предложения.

«Минимальное время поездки от Ростова-на-Дону до Москвы составляет около 14 часов, большинство составов преодолевают расстояние за 20 часов. После запуска новой магистрали дорога до столицы займет лишь четыре часа»,— уточнил чиновник.

Валентина Любашенко

