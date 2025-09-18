Рейсы UTair в Геленджик перенаправили в Минеральные Воды из-за непогоды

Рейсы авиакомпании UTair, выполнявшиеся по маршрутам Москва (Внуково) — Геленджик и обратно, изменили аэропорт прибытия и вылета из-за сильного южного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет рейса UT397 из Москвы был направлен в Минеральные Воды. Обратный рейс UT398 в Москву также будет выполнен из этого аэропорта.

Актуальное расписание, а также порядок организации трансфера и вылета пассажиры могут уточнить в колл-центре авиакомпании и справочной аэропорта по телефону: (861-41) 9-90-09.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что «Уральские авиалинии» днем 18 сентября отменила полеты в Геленджик. В пресс-службе перевозчика отметили, что причины такого решения связаны с оптимизацией расписания и сложными погодными условиями, влияющими на пунктуальность полетов.

Анна Гречко