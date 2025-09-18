Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 19 сентября, жители более 40 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС города.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по улицам: Российская, Гаражная, Ставропольская, Рашпилевская, Ростовское шоссе, Старокубанская, Красноармейская, Индустриальная, Береговая, Димитрова, Уральская, Дзержинского, Алтайская, 70 лет Октября, Пригородная, Хабаровская, Красная, Северная, Кавказская, Белорусская, Сусанина, Нахимова, Декабристов, Мира. Света также не будет на улицах: Филатова, Отрадная, Березовая, Аэродромная, Химзаводская, Новороссийская, Кадетская, Первомайская, Жуковского, Жлобы, Лазарева, Солнечная, Гвардейская, Гимназическая, Тепличная, 9 Мая, Степная, Звездный переулок, Лабинский проезд и Плановый переулок.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина

