Росгосстрах в Ростове-на-Дону готов к приему заявлений от клиентов, жилье которых пострадало из-за ландшафтных пожаров

Филиал Росгосстраха в Ростовской области готов к приему заявлений от своих клиентов, дома и строения которых получили повреждения вследствие ландшафтных пожаров, зафиксированных в регионе в течение последней недели.



По сообщениям СМИ, очагами возгорания послужили заросли сухой травы и камыша, а жаркая погода и сильный ветер поспособствовали продвижению огня в сторону населенных пунктов. Для тушения пожаров были мобилизованы силы регионального МЧС, которым удалось локализовать огонь. Пожарные продолжают работать на местах, контролируя ситуацию и предотвращая возможное распространение огня.

Как рассказал директор филиала Росгосстраха в Ростовской области Дмитрий Есипов, в населенных пунктах, рядом с которыми были зафиксированы возгорания сухой травы и камыша, проживает немало клиентов компании, застраховавших в Росгосстрахе свое жилье.

«Сразу же после новостей о ландшафтных пожарах страховые агенты филиала стали обзванивать своих клиентов, чтобы, во-первых, успокоить их — рассказать о том, что ущерб домам и строениям из-за природных явлений — стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, пожаров — покрывается страховыми классическими программами Росгосстраха по имущественным рискам. А, во-вторых, чтобы проконсультировать по дальнейшему порядку действий, в частности, по подаче документов на страховую выплату, — говорит Дмитрий Есипов. — Опыт Росгосстраха в области страхования жилья и имущества позволяет компании создать продукты, обеспечивающие надежную защиту от наиболее распространенных рисков с минимальным количеством исключений. Наравне со стихийными бедствиями наши предложения также содержат риск падения летательных аппаратов, в том числе непилотируемых. Программы компании также дополняются полезными сервисами, необходимыми каждому собственнику жилья. Это позволяет клиентам Росгосстраха быть уверенными в выборе лучшего страхового продукта и осознавать, что Росгосстрах всегда рядом, независимо от обстоятельств. Закономерно, что по данным Центробанка по итогам первого полугодия Росгосстрах вновь подтвердил свое лидерство в сегменте страхования домов и строений граждан».

Дмитрий Есипов напомнил, что заявить о страховом событии и проконсультироваться клиенты Росгосстраха также могут, позвонив в Единый коммуникационный центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.

