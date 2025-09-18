В Краснодаре пациентка взыскала со стоматологической клиники 1,6 млн рублей

Октябрьский районный суд Краснодара обязал ООО «Оскар» выплатить пациентке 1,6 млн руб. за некачественные медицинские услуги. В сумму входят возврат стоимости лечения в размере 641 тыс. руб., неустойка 320 тыс. руб., компенсация морального вреда 100 тыс. руб. и штраф 530 тыс. руб.

Как указано в решении суда, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», с января по июль 2021 года женщина проходила лечение в стоматологической клинике с целью исправления прикуса. Врачи удалили нервы, запломбировали каналы, обточили зубы под коронки и установили их. После завершения терапии у женщины появилась опухоль нижней челюсти. Медики обнаружили гнойный абсцесс и изменения в костной ткани под корнями зубов, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Пациентка подала заявление в Следственный комитет РФ. По поручению следователя ГБУЗ «Бюро СМЭ МЗ КК» провело комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Как отмечено в решении суда, эксперты установили, что врачами не был собран анамнез заболевания, в медкарте отсутствовали данные объективного осмотра каждого зуба, не определили индекс гигиены полости рта, отсутствовало заключение врача-рентгенолога с описанием состояния зубов и костных тканей.

В результате осложнений после лечения пациентка испытывала сильнейшие боли, не могла нормально принимать пищу и разговаривать, вынуждена была принимать сильные обезболивающие препараты. Кроме того, пациентке пришлось обратиться в другую стоматологическую клинику за медицинской помощью.

Клиника «Оскар» оставила претензию пациентки без рассмотрения, после чего та подала иск в суд.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца.

Лия Пацан