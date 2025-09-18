Туриста с подозрением на сердечный приступ эвакуировали с перевала в Сочи

Спасатели МЧС России на вертолете Ка-32 эвакуировали 50-летнего туриста с Черкесского перевала в Сочи после жалоб на боли в сердце и подозрения на сердечный приступ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Туристу стало плохо на высоте более 1,8 тыс. м. О происшествии сообщил сотрудник Кавказского заповедника.

Команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России доставила пострадавшего из пастушьих балаганов на базу службы экстренного реагирования в Сочи. Во время полета медик оказал туристу первую помощь. После приземления мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

Алина Зорина