ФК «Сочи» проиграл «Динамо»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках четвертого тура Пути РПЛ Кубка России встречался на своем поле с московским «Динамо». Матч закончился со счетом 0:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В этом сезоне соперники уже дважды встречались. В рамках чемпионата РПЛ была зафиксирована ничья — 1:1, а в розыгрыше Кубка России победу одержали москвичи со счетом 3:2.

В стартовом составе сочинцев дебютировал еще один новичок: голкипер Иван Ломаев занял место на последнем рубеже. Счет в матче на десятой минуте открыл нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб. На 22-й минуте защитник москвичей Дмитрий Скопинцев воспользовался своим шансом и забил второй гол в ворота «Сочи». До перерыва гости сделали счет крупным после точного удара Николаса Маричала. В начале второго тайма форвард «Динамо» Константин Тюкавин поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:4.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 22 сентября сыграет на своем поле с ЦСКА. После восьми туров в РПЛ будущий соперник занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 15 набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с одним набранным баллом.

Евгений Леонтьев