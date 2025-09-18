Кубанского блогера обвинили в 40 эпизодах мошенничества

Блогеру Андрею Сидоропуло предъявлено обвинение по 40 эпизодам мошенничества в особо крупном размере, следует из материалов суда, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости». По данным следствия, он продавал фиктивные обучающие курсы и на вырученные средства приобрел автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранту Сидоропуло вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Московская прокуратура сообщала, что уголовное дело направлено в суд, а сам обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину.

По версии следствия, блогер совместно с сообщниками предлагал образовательные программы по арбитражу трафика, представляясь «высококлассным специалистом» и гарантируя быстрый заработок, но не исполнял обещаний. Потерпевшими признаны 40 человек, общий ущерб превысил 8,3 млн руб. В 2023 году Андрей Сидоропуло объявили в розыск, а позднее задержали в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков