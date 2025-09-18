Со 2 октября турецкая Southwind Airlines начнет выполнять полеты в Краснодар
Southwind Airlines со 2 октября запустит полеты из Краснодара в Анталью. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее аналогичную программу из Краснодара анонсировала Azur air.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября после снятия ограничений на полеты, действовавших с 2022 года. Все это время аэропорт поддерживал инфраструктуру и сохранял штат сотрудников.
Краснодарская авиагавань считается крупнейшей в Южном федеральном округе. В 2021 году она занимала девятое место в стране по пассажиропотоку — более 5 млн человек. Тогда здесь работали 40 авиакомпаний, выполнявших рейсы по 58 направлениям, а рост показателей составил 38% к уровню 2020 года.