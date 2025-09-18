ФНС разъяснила порядок уплаты туристического налога в Новороссийске

Федеральная налоговая служба напомнила, что туристический налог в Новороссийске должны платить только владельцы гостиниц, отелей, хостелов, пансионатов, санаториев, кемпингов и глэмпингов, внесенных в реестр классифицированных средств размещения. Об этом говорится в письме ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ФНС, жилые помещения к гостиничным объектам не относятся, поэтому сдача квартир туристам не облагается этим сбором.

С 2025 года в Новороссийске установлен туристический налог в размере от 100 руб. в сутки. Средства поступают в городской бюджет и направляются на развитие туристической инфраструктуры, ее ремонт и реконструкцию.

Анна Гречко