Израиль планирует запуск прямых рейсов из Тель-Авива в Краснодар

Израиль намерен открыть прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом сообщила глава представительства Минтуризма Израиля в России Ксения Воронцова, пишет ТАСС.

Краснодарский аэропорт, возобновивший работу 17 сентября после более чем трехлетнего перерыва, в первый день обслужил 484 пассажира. Первым регулярным рейсом стал Airbus A321 «Аэрофлота» из Москвы, а также был выполнен международный вылет авиакомпании «Азимут» в Стамбул.

По данным управляющей компании «Аэродинамика», до конца года планируется обслужить свыше 500 тыс. пассажиров. Генеральный директор холдинга Алексей Старостин отметил, что период ограничений был использован для модернизации инфраструктуры: обновлены рулежные дорожки и терминалы, продолжается строительство нового аэровокзального комплекса, готовность которого превышает 40%.

На первом этапе рейсы будут выполняться с 9:00 до 19:00, что позволит обслуживать до 50 вылетов в сутки. В продаже уже доступны билеты по российским и международным направлениям, включая Стамбул, Ереван, Дубай, Самарканд, Тбилиси и Анталью.

Вячеслав Рыжков