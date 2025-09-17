На Кубани 3/4 теплоснабжающих компаний входят в отопительный сезон с долгами

Дебиторская задолженность теплоснабжающих предприятий Краснодарского края по оплате газа превысила 640 млн руб. Об этом сообщили в группе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

По информации газовиков, самыми проблемными территориями, где теплоснабжающие компании накопили долги за «голубое топливо», являются Краснодар, Новороссийск, а также Ейский, Крымский, Динской и Приморско-Ахтарский районы.

С начала года ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подало 48 исков в суды о взыскании с теплоснабжающих организаций задолженности по оплате газа на сумму более 286 млн руб. Судами уже вынесены решения о взыскании 123 млн руб. Для урегулирования вопросов задолженностей газовики грозятся ограничением поставки газа. Так, в августе уже проводились ограничительные мероприятия в Ейском и Приморско-Ахтарском районах.

«Согласно действующему законодательству, основными показателями готовности муниципальных образований к осенне-зимнему периоду является отсутствие задолженности за поставленный газ у теплоснабжающих организаций, а также наличие у них заключенных договоров поставки газа на срок не менее срока предстоящего отопительного периода»,— комментируют в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В обществе выражают обеспокоенность тем, что к началу осени такими договорами обладают только 22,5% теплоснабжающих организаций края. Остальным предприятиям до начала отопительного сезона поставщик рекомендует принять меры по погашению просроченных долгов и заключить договор.

«Готовность теплоснабжающих предприятий к осенне-зимнему периоду – это не только проведение технических мероприятий, но и подтверждение финансовой стабильности, гарантирующее стабильное прохождение отопительного цикла от начала и до конца. Ряд ТСО хотят войти в новый отопительный сезон с задолженностью, сформированной еще с конца прошлого отопительного периода, но в таком случае они ставят под угрозу надежное снабжение теплом жителей края. Мы считаем это недопустимым, теплоснабжающие организации должны взять на себя ответственность: первоочередно погасить задолженность и заключить договоры»,— подчеркнул заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Дмитрий Черняев.

Василий Хитрых