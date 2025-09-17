В Краснодаре завершился первый переходный период по замене вывесок

В Краснодаре завершился первый переходный период по приведению вывесок в соответствие с новыми правилами. Нормы оформления, утвержденные летом, вступили в силу 17 июня. Для центральных улиц и исторической части города срок адаптации составил три месяца, для сельских округов — шесть, для остальных территорий — девять, напомнили в пресс-службе администрации города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель начальника управления муниципального контроля администрации города Илья Ковтунов, специалисты провели мониторинг центра Краснодара и зафиксировали предприятия, чьи информационные конструкции не соответствуют установленным требованиям. С 17 сентября владельцам начнут направлять уведомления о необходимости замены вывесок.

Вячеслав Рыжков