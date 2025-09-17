На Кубани действует штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае 18 и 19 сентября действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ближайшие два дня на территории региона ожидается сильный ливень, дождь с грозой и град. Порывы ветра достигнут 20–25 м/с.

В юго-восточных, юго-западных частях края и в реках черноморского побережья ожидается подъем уровня воды. Он может достигнуть неблагоприятных отметок.

На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина