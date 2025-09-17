В центре Сочи полиция обнаружила подпольное казино в кальянной

Сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили нелегальное казино в кальянной торговой галереи в центре Сочи и задержали троих подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В подпольном заведении полицейские изъяли игровое сукно, наборы для покера и денежные средства — доходы от незаконной азартной деятельности.

В организации нелегального покерного клуба подозревают двух жителей Сочи и приезжего из Тамбова. Всех троих задержали на месте, они подозреваются в совершении преступления по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Материалы проверки зарегистрированы и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Алина Зорина