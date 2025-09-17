В бархатный сезон на территории Геленджика работают 74 пляжа

В Геленджике середина сентября проходит в летнем режиме — все 74 пляжные территории продолжают работать, а курортный сезон постепенно переходит в бархатный, рассказал в своем Telegram-канале глава курортного города Алексей Богодистов. По словам мэра, поток туристов не снижается.

«Курортный сезон плавно переходит в бархатный сезон. Гости в Геленджик едут и едут, мы рады встретить каждого», – написал Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Вместе с тем местные власти акцентируют внимание на обеспечении безопасности. В городе устанавливается оборудование «Единый центр оперативного реагирования», который должен объединить в реальном времени данные с камер системы «Безопасный город», гидрологических датчиков и систем оповещения. Новый комплекс позволит отслеживать пожароопасную ситуацию, фиксировать происшествия и даже анализировать сообщения в социальных сетях. Ключевым преимуществом проекта станет интеграция всех действующих систем безопасности в единый контур.

Работы финансируются за счет краевого бюджета. Протестируют систему в середине осени, завершение проекта ожидается к концу года.

«На базе ЕДДС уже завершен монтаж нового оборудования, впереди — пуско-наладочные работы. В октябре пройдут тестовые запуски, до конца года система должна заработать в полную силу», – уточнил мэр.

Также на курорте активно ведется благоустройство. В начале сентября Алексей Богодистов посетил бульвар на улице Десантной, где идут работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь уже закуплены и доставлены крепления для малых архитектурных форм, плиточное мощение приобретено в полном объеме. Проектом также предусмотрено озеленение. «Поручил блоку ЖКХ ежедневно мониторить ход работ. Жителям важен результат, и именно его мы должны обеспечить», – сообщал глава курорта.

В целом в Геленджике осуществляется благоустройство сразу нескольких значимых объектов: общественной зоны на улице Чернышевского, ведется озеленение участка по улице Красногвардейская, вблизи дома 83, благоустраивают сквер на улице Родниковая, пешеходную зону между улицами Средняя, дом 13 и Верхняя, обновляют сквер возле средней школы №1 на проспекте Геленджикский. Также работа ведется над улучшением 16-ти общественных пространств в сельских округах.

Вячеслав Рыжков