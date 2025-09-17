В Геленджике завершился военно-патриотический слет «Зарница Кубани»

В Геленджике подвели итоги военно-патриотического слета «Зарница Кубани», завершившегося победой местной команды «Гром». Шестидневные соревнования стали для участников проверкой на выносливость, дисциплину и умение работать в команде, отметил в своем Telegram-канале глава курортного города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Особое внимание организаторы уделили «Гонке героев», в которой команда из Геленджика заняла первое место. В ее составе выступали Евгений Ремхен, Роман Кутонов, Никита Пилипцов, Никита Туров и Усмонали Восиев. В финальный день слета победителей поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Подготовкой команды занималась тренер Картина Решетнякова совместно с детско-юношеским центром «Росток». В мэрии Геленджика победу назвали результатом настойчивости и командной работы, выразив уверенность, что у молодых участников впереди новые успехи.

«Отдельные слова благодарности тренеру Картине Решетняковой и детско-юношескому центру "Росток", которые подготовили команду к этому серьезному испытанию. Горжусь нашими ребятами и уверен: впереди у них новые достижения», – написал глава Геленджика.

Вячеслав Рыжков