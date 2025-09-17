На Кубани привели в нормативное состояние четыре моста

За восемь месяцев текущего года в Краснодарском крае привели в нормативное состояние четыре моста общей протяженностью 412 погонных метров. Планировалось выполнить работы на 296 погонных метрах, таким образом, объем работ превысил запланированные показатели в 1,3 раза, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

Так, в частности, подрядчики привели в нормативное состояние четыре моста, расположенных в Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах, а также в Горячем Ключе.

По информации министерства, старый мост в Усть-Лабинском районе был построен в 1969 году и с тех пор его капитально не ремонтировали. Аварийное сооружение ввели в эксплуатацию в августе этого года. Он связывает станицу Ладожскую с 13 населенными пунктами за рекой Кубань. Раньше приходилось объезжать 63 км через Усть-Лабинск и Тбилисскую.

Мост на границе Кореновского и Тимашевского районов был построен в 1995 году. Сегодня он обеспечивает транспортную доступность между населенными пунктами двух муниципалитетов, облегчая доступ к социальным услугам, рабочим местам и учебным заведениям. Также он снижает логистические издержки для предприятий агропромышленного комплекса и строительной индустрии. Ремонтные работы проводились в два этапа с использованием светофорного регулирования движения.

Как отметили эксперты Союза дорожников Кубани, мостовики и дорожники Краснодарского края проделали огромную работу, вводя сложнейшие объекты транспортно-дорожной инфраструктуры раньше намеченных сроков. Новые сооружения и конструкции, по словам экспертов, существенно повысят безопасность и надежность дорожной сети региона, а также качество жизни местного населения.

Василий Хитрых