Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рейтинговое агентство «НКР» подтвердило кредитный рейтинг Банка «Кубань Кредит» на уровне BBB.ru

Прогноз по кредитному рейтингу остался «позитивным», что отражает ожидаемое НКР повышение кредитного рейтинга банка на горизонте 12 месяцев в случае улучшения оценок рисков концентрации и рыночных позиций, а также возврата рентабельности к значениям 2024 года.

Фото: ru.freepik.com

Как отмечается в пресс-релизе НКР, банк сохраняет средние рыночные позиции и повышенную концентрацию кредитного портфеля на сельском хозяйстве, что соответствует бизнес-профилю и региону присутствия.

Рентабельность капитала банка «Кубань Кредит» по итогам первого полугодия 2025 года оценивается как умеренно высокая.

Банк поддерживает достаточный запас капитала и невысокую склонность к риску, оценка которой несколько снизилась в связи с ростом объёма просроченной задолженности и ухудшением кредитного качества ряда крупных заёмщиков.

Диверсификация фондирования является высокой, но общую оценку субфактора сдерживает значительно возросшая стоимость фондирования в системе; ликвидная позиция остается сильной.

Акционерные риски оцениваются как умеренно низкие, система управления соответствует специфике и масштабам бизнеса банка.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

https://kk.bank/

Реклама.

Новости компаний Все