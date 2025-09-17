Рейтинговое агентство «НКР» подтвердило кредитный рейтинг Банка «Кубань Кредит» на уровне BBB.ru
Прогноз по кредитному рейтингу остался «позитивным», что отражает ожидаемое НКР повышение кредитного рейтинга банка на горизонте 12 месяцев в случае улучшения оценок рисков концентрации и рыночных позиций, а также возврата рентабельности к значениям 2024 года.
Как отмечается в пресс-релизе НКР, банк сохраняет средние рыночные позиции и повышенную концентрацию кредитного портфеля на сельском хозяйстве, что соответствует бизнес-профилю и региону присутствия.
Рентабельность капитала банка «Кубань Кредит» по итогам первого полугодия 2025 года оценивается как умеренно высокая.
Банк поддерживает достаточный запас капитала и невысокую склонность к риску, оценка которой несколько снизилась в связи с ростом объёма просроченной задолженности и ухудшением кредитного качества ряда крупных заёмщиков.
Диверсификация фондирования является высокой, но общую оценку субфактора сдерживает значительно возросшая стоимость фондирования в системе; ликвидная позиция остается сильной.
Акционерные риски оцениваются как умеренно низкие, система управления соответствует специфике и масштабам бизнеса банка.
КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года
