В Сочи объявлено штормовое предупреждение до 19 сентября

Метеорологи предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и федеральной территории Сириус на 18–19 сентября 2025 года. Ухудшение погоды ожидается с утра 18 сентября до конца суток следующего дня, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Специалисты прогнозируют сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В некоторых районах возможны особенно интенсивные осадки и крупный град.

На реках прогнозируются резкие подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает угроза схода селевых потоков малого объема.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы переведены на усиленный режим работы. Контроль за ситуацией осуществляет городской оперативный штаб.

Пляжи будут функционировать в зависимости от фактических погодных условий. Властями рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что во вторник, 16 сентября, образовался один смерч у побережья Сочи и несколько — у берегов Туапсинского района. Воронки находились на удалении от суши и угрозы курортным поселкам не представляли.

Мария Удовик