Очевидцы засняли смерч у побережья Сочи

Во вторник, 16 сентября, образовался один смерч у побережья Сочи и несколько — у берегов Туапсинского района, пишут пользователи в соцсетях. Воронки находились на удалении от суши и угрозы курортным поселкам не представляли.

Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

По данным Краснодарского гидрометцентра, во второй половине дня 16 сентября на побережье резко ухудшились погодные условия: солнечная погода сменилась дождями и грозами. В ближайшие дни ожидаются осадки на всей территории края.

«Пройдут дожди, местами сильные, грозы. Ветер 4–9 м/с, при грозах порывы 15–20 м/с»,— сообщили синоптики.

На участке от Анапы до Магри традиционно формируются смерчи. В среду и четверг, 17–18 сентября, прогнозируется усиление непогоды. В Сочи ожидается шторм с высотой волн до 1,2 м, синоптики допускают образование новых вихрей над морем. Администрация курорта призывает туристов и жителей города воздержаться от купания и посещения пляжей.

«Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Пляжи будут функционировать по фактической погоде»,— уточнили в мэрии.

В случае чрезвычайных ситуаций жители и гости региона могут обращаться по телефонам экстренных служб: 112, 01, 101 и 8 (861) 250-60-34.

