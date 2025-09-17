В парламент зашли «Новые люди»

Избирательная комиссия в Краснодаре утвердила результаты выборов в гордуму кубанской столицы. Большинство мандатов, как и прогнозировали социологи, получили единороссы. Позиции коммунистов сильно ослабли. ЛДПР и справедливороссы представлены примерно на уровне прошлых выборов. Но при этом в парламенте Краснодара появилась новая политическая сила — «Новые люди». Свои результаты на выборах практически все партии объясняют качеством работы с избирателями. И лишь коммунисты заявляют о массовых нарушениях на выборах.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Территориальная избирательная комиссия Центральная Краснодара утвердила результаты выборов в гордуму кубанской столицы и распределила мандаты. Соответствующие постановления она опубликовала на своем сайте.

12, 13 и 14 сентября в Краснодаре прошло голосование на выборах в городскую думу. Борьба шла за 52 мандата: 39 депутатов избирались по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

По итогам подсчета голосов мандаты распределились следующим образом: единороссы займут в гордуме Краснодара 39 депутатских кресел, «Новые люди» — три, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и ЛДПР — по два, КПРФ — одно. Пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Итоги борьбы по партийным спискам: единороссы забрали девять мандатов, «Новые люди», ЛДПР, СРЗП и КПРФ — по одному. В одномандатных округа победу одержали 30 единороссов, двое выдвиженцев «Новых людей», по одному — от СРЗП и ЛДПР и пять самовыдвиженцев.

Число избирателей, принявших участие в выборах, и процент явки избирком официально пока не объявил.

В 2020 году на выборах депутатов городской думы Краснодара «Единая Россия» набрала 55,47% голосов избирателей. На втором месте оказалась КПРФ (20,99%), на третьем — ЛДПР (9,41%), «Справедливая Россия» набрала 6,43%, партия «Новые люди» — 4,97%. В итоге единороссы получили 42 мандата, КПРФ — шесть, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному.

Таким образом, «Единая Россия» численно несколько сократила свое представительство, но сохранила при этом квалифицированное большинство в представительном органе Краснодара. КПРФ показала резкое падение, ЛДПР и СРЗП формально вдвое, но фактически незначительно улучшили свои позиции. Вместе с тем в гордуме кубанской столицы VIII созыва появятся представители новой политической силы — «Новых людей».

Данные результаты несколько отличаются от результатов исследования социологического центра Russian Field, выявлявшего партийные предпочтения жителей кубанской столицы в ходе уличных опросов незадолго до выборов. Социологам удалось пообщаться с 1,2 тыс. горожан. Опубликованные 3 сентября результаты соцопроса показали готовность более 61% респондентов голосовать за «Единую Россию» (в этом опрос почти совпал с результатом), коммунисты же, наоборот, теряли сторонников (13,1%), «Новым людям» предпочтение отдали 11,5%, ЛДПР — 7,8%, «Справедливой России — Патриотам — За правду» — 5,3%, другим партиям — 0,6%. При подсчетах не учитывались затруднившиеся с ответом (27,9% от выборки) и не намеренные голосовать (28,9% от выборки).

В ходе избирательной кампании 12–14 сентября жители Кубани выбирали депутатов и в других муниципалитетах (всего, по данным крайизбиркома, подлежат замещению 1056 мандатов), а также главу региона. На выборах губернатора края победу одержал действующий глава региона Вениамин Кондратьев. Он получил 2,5 млн голосов избирателей, что составило 83,17% от числа принявших участие в голосовании. В списки избирателей было внесено 4,5 млн человек, из которых 3 млн приняли участие в голосовании. Явка составила 68,7% — это максимальный показатель за последние 10 лет. Конкуренты Вениамина Кондратьева показали следующие результаты: секретарь комитета краевого отделения КПРФ Александр Сафронов набрал 262,7 тыс. голосов (8,56%), депутат Заксобрания от ЛДПР Иван Тутушкин — 138,4 тыс. голосов (4,51%), зампред комитета регионального парламента от «Справедливой России — Патриотов — За правду» Денис Хмелевской — 92,3 тыс. голосов (3,01%).

Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко рассказал «Ъ-Кубань», что для единороссов избирательная кампания в Краснодаре была непростой. «Нам на руку сыграло то, что мы активную кампанию развернули еще на этапе предварительного голосования. А если говорить в целом, то работа нашей партии не ограничивается только выборными периодами, мы планомерно работаем над реализацией народной программы, развиваем волонтерское движение. Все это находит отклик у жителей, и по итогу выборов в городскую думу нас поддержали 63,44% избирателей, что значительно выше, чем на аналогичных выборах 2020 года. Для нас доверие — главный показатель. Кроме этого, все наши кандидаты победили в одномандатных округах, в которых выдвигались. В целом хочу отметить, что в новом созыве городского парламента расширилось представительство парламентских партий, и я надеюсь на конструктивную работу»,— отметил он.

Глава кубанских «Новых людей» Никита Сиразетдинов обратил внимание на то, что в эту кампанию они заходили с неплохой социологией. «По данным Russian Field, в Краснодаре есть сформировавшаяся часть, которая нас поддерживает (11%). На мой взгляд, когда люди поддерживают партию, они во многом поддерживают то, что транслируют наши депутаты на федеральном уровне. Поддержка роботизации, искусственного интеллекта, движения в будущее в целом. Все это интересно части людей, которые думают про будущее. Плюс работа, которую мы провели в городе. С обращениями мы работали, ряд интересных проектов провели»,— сказал он.

Председатель Совета регионального отделения СРЗП Денис Хмелевской объясняет результат партии на выборах «активной работой с людьми». «Наши кандидаты ежедневно встречались с гражданами. Обсуждались конкретные проблемы и пути их решения. Собраны наказы избирателей. Кроме того, мы довели до горожан программу нашей партии, нацеленную на защиту интересов всех краснодарцев, решение инфраструктурных, экологических и социальных проблем. Эти действия привели к закономерному эффекту»,— рассказывает он. Денис Хмелевской отмечает, что на каждом избирательном участке работали наблюдатели партии. «Считаю, что выборы прошли в честной конкурентной борьбе, все разногласия решались на местах. Из минусов — не все кандидаты активно работали, и это видно по результатам на конкретных округах. Мы сделаем соответствующие выводы и будем усиливать нашу команду»,— добавил он.

Глава краснодарских коммунистов Александр Сафронов заявил «Ъ-Кубань» о многочисленных нарушениях. «Результат выборов губернатора и в городскую думу — это результат массовых нарушений, вбросов и фальсификаций. Ничего другого там нет. На тех участках, где нам удалось проконтролировать, там удалось удержать результат. На следующих выборах нас, кандидатов и независимых наблюдателей, наверное, уже будут бить»,— сказал он.

В местном отделении ЛДПР изданию сообщили, что полученный результат прогнозировали и к нему шли.

Михаил Волкодав