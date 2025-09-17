Кассация оставила в силе приговор по делу об убийстве валютчика в 90-х в Краснодаре

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в отношении Геннадия Рыбакова, осужденного за организацию убийства валютного перекупщика в Краснодаре в 1990-е годы. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в 1994 году фигурант Рыбаков, занимавшийся незаконными валютными операциями, задолжал партнеру $70 тыс. и, не желая возвращать долг, организовал его убийство. Для этого он привлек двух соучастников, один из которых занимался подготовкой преступления, другой — его исполнением. Киллер застрелил жертву у подъезда жилого дома, получив за это $5 тыс.

В 2023 году Советский районный суд Краснодара признал Геннадия Рыбакова виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений, незаконном обороте оружия и назначил ему 14 лет колонии общего режима, а также штраф 200 тыс. руб. В пользу семьи потерпевшего было взыскано 15 млн руб. Краснодарский краевой суд впоследствии изменил лишь часть приговора, касающуюся возмещения ущерба.

В кассационной инстанции защита и сам осужденный настаивали на непричастности к преступлению, заявляя о давлении на свидетелей и оговорах. Однако суд не нашел оснований для пересмотра дела и оставил жалобу без удовлетворения.

Вячеслав Рыжков