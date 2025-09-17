Суд на Урале оставил без изменений оправдательный приговор Насими Мамедову

Свердловский областной суд оставил без изменений оправдательный приговор Насими Мамедову, которого обвиняли в наемном убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Насими Мамедов

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Насими Мамедов

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

В суд с апелляционным представлением обратился прокурор — на заседании были заслушаны доводы сторон, и облсуд не нашел оснований изменять решение Кировского районного суда.

Как считает следствие, 21 декабря 2000 года в Алексея Зубакина выстрелили 12 раз, из-за ранений он скончался в больнице. Установить причастных к убийству лиц в то время не смогли, поэтому расследование было приостановлено до 2022 года. По версии следствия, заказчиком убийства стал Дмитрий Дейч, а его друг Михаил Клок поручил убийство своему 22-летнему водителю Насими Мамедову. Однако Насими Мамедов отрицает вину — по его словам, в тот день он был в больнице на приеме у врача, а об убийстве узнал в марте 2022 года, когда его задержали.

В июне Кировский районный суд Екатеринбурга на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей в третий раз вынес оправдательный вердикт в отношении Насими Мамедова.

Подробности уголовного дела — в материале «Подсудимому дали третью попытку»

Ирина Пичурина