В Екатеринбурге суд в третий раз вынес оправдательный приговор Насими Мамедову

Кировский районный суд Екатеринбурга на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ) по найму, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Насими Мамедов

Фото: Мария Шараева Насими Мамедов

Фото: Мария Шараева

По версии следствия, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года. В него выстрелили 12 раз. От полученных ранений он скончался в больнице. Следствие не смогло сразу установить лиц поэтому расследование было приостановлено до 2022 года. По версии следствия, заказчиком убийства стал Дмитрий Дейч, а его друг Михаил Клок, поручил убийство своему 22-летнему водителю Насими Мамедову.

Однако Насими Мамедов отрицает вину. По его словам, об убийстве он узнал в марте 2022 года, когда его задержали. Насими Мамедов сообщил, что в день убийства находился в областной больнице на приеме у врача.

Ранее коллегия присяжных заседателей в третий раз вынесла оправдательный вердикт в отношении Насими Мамедова. Кировский райсуд уже дважды рассматривал его дело в 2023 и 2024 годах присяжные единогласно вынесли оправдательные вердикты. Однако апелляционные инстанции возвращали дело на новое рассмотрение.

В связи с оправдательным вердиктом суд признал за Мамедовым право на реабилитацию.

Полина Щуцкая