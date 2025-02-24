Подсудимому дали третью попытку

Седьмой кассационный суд в Челябинске во второй раз отменил оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, который обвинялся в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. В 2023 и 2024 годах присяжные единогласно выносили оправдательные вердикты в отношении господина Мамедова, но апелляционные суды возвращали дело на новое рассмотрение. В ближайшее время дело бизнесмена начнут рассматривать в третий раз в Кировском райсуде Екатеринбурга. Адвокаты вновь намерены добиться оправдания для своего доверителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Насими Мамедов (в центре) после повторного вердикта присяжных

Фото: Мария Шараева Насими Мамедов (в центре) после повторного вердикта присяжных

Фото: Мария Шараева

Седьмой кассационный суд в Челябинске во второй раз отменил оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, который обвинялся в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина в декабре 2000 года, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Олеся Бортникова.

«Приговор отменили и отправили дело на новое рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга из-за процессуального нарушения со стороны судьи. Мы намерены и в третий раз добиться справедливости и оправдания Насими Мамедова», — отметила госпожа Бортникова.

По версии следствия, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года, когда выходил из автомобиля марки Mercedes у подъезда дома по ул. Высоцкого. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных ранений он скончался в больнице. Расследование уголовного дела велось в течение года, однако сразу установить лиц, причастных к убийству, не удалось. В декабре 2001 года следствие было приостановлено.

В марте 2022 года по подозрению в убийстве Алексея Зубакина были задержаны Дмитрий Дейч, Михаил Клок и Насими Мамедов. Как считает следствие, заказчиком убийства стал близкий друг и деловой партнер Алексея Зубакина Дмитрий Дейч. Следствие считает, они вместе с середины 1990-х вели предпринимательскую деятельность. Затем у них возникли разногласия на почве распределения прибыли. Тогда, по версии следствия, Алексей Зубакин начал угрожать Дмитрию Дейчу физической расправой.

Как считает следствие, Дмитрий Дейч, «опасаясь лишать жизни Зубакина лично», договорился с выходцем из ОПГ «Центровые» Михаилом Клоком об устранении бизнес-партнера.

По версии следствия, Михаил Клок, у которого были дружеские отношения с Дейчем, поручил убийство своему 22-летнему водителю Насими Мамедову, «полагая, что тот, обладая необходимым уровнем физической подготовки, способен выступить в качестве непосредственного исполнителя преступления». Стоимость «заказа» составила $14 тыс.

Из показаний Михаила Клока следовало, что он организовал встречу между заказчиком и исполнителем убийства на Широкореченском кладбище. Тогда Дмитрий Дейч передал киллеру через отверстие в заборе лист бумаги с данными об Алексее Зубакине. Киллер, по версии следствия, приобрел два пистолета с 12 патронами. Михаил Клок пообещал Насими Мамедову, что окажет содействие в убийстве советами, предоставлением информации о потерпевшем и устранением препятствий.

Как считают органы следствия, для совершения убийства был выбран день, когда Алексей Зубакин вместе с Дмитрием Дейчем должен был поехать в наркологическую клинику. Когда Алексей Зубакин подъехал к дому друга на ул. Высоцкого и вышел из машины, его застрелили. После совершения преступления киллер, как считает следствие, выбросил оружие в озеро Шарташ.

После задержания Дмитрий Дейч признал вину в заказном убийстве бизнес-партнера и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В апреле 2023 года он скончался, уголовное дело в отношении него было прекращено. Уголовное дело в отношении Михаила Клока выделено в отдельное производство, ему предъявили обвинение по ч.5 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Пособничество в убийстве, совершенное по найму»). Он заключил сделку со следствием и дал показания на Насими Мамедова, которому впоследствии было предъявлено обвинение по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений по найму»).

В марте 2023 года Кировский районный суд Екатеринбурга в первый раз рассматривал уголовное дело Насими Мамедова, тогда его единогласно оправдала коллегия присяжных. Однако в ноябре 2023 года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.

В конце марта 2024 года коллегия присяжных вновь вынесла вердикт в пользу Насими Мамедова. В июне Свердловский областной утвердил оправдательный приговор. Производство по уголовному делу Михаила Клока было приостановлено в связи с его болезнью.

Во время судебных разбирательств в 2024 году бывший руководитель ЧОП «Гюрза» и близкий друг Михаила Клока Валерий Поваров заявил о том, что убийство Алексея Зубакина совершил Михаил Клок. «Лично мне он рассказывал сотню раз в деталях, как он красиво стрелял в Зубакина, особенно любил хвастаться этим пьяным. За это убийство он получил от заказчика Дмитрия Дейча денежную сумму в долларовом эквиваленте, постоянный ежемесячный доход, ему купили двухэтажную квартиру на ул. Чайковского», — говорил господин Поваров. По его словам, «Михаил Клок, свалив убийство на Мамедова, улучшает свое положение — срок получит меньше, а, может, вообще не получит».

Насими Мамедов, в свою очередь, заявлял, что не убивал бизнесмена, а об убийстве узнал в марте 2022 года, когда его задержали. Он подчеркнул, что в день убийства находился в областной больнице на приеме у врача.

«Насими Мамедов уже на протяжении трех лет отрицает свою причастность к убийству Алексея Зубакина. В ходе судебных заседаний мы ставили под сомнения достоверность показаний Михаила Клока, ссылалась на многократное изменение его показаний и на заключенное им досудебное соглашение со следствием. Защита отдельно подчеркивала, что Михаил Клок является единственным человеком, который оговаривает Насими Мамедова, поскольку Дмитрий Дейч, как заказчик убийства, также заключивший досудебное соглашение со следствием, называть Насими Мамедова исполнителем преступления отказался», — отметил в беседе с «Ъ-Урал» второй адвокат Насими Мамедова Георгий Краснов.

«Истории с отменой приговоров, вынесенных с участием присяжных заседателей, встречаются очень часто. Отмены случаются не потому, что присяжные оправдали подсудимого. Виной тому являются ошибки как гособвинителя, так и защиты, а порой и самого суда и даже недобросовестное поведение самого присяжного»,— рассказал «Ъ-Урал» адвокат Алексей Бушмаков. По словам эксперта, типичной ошибкой председательствующего судьи является то, что он позволяет сторонам во время процесса задавать кандидатам в присяжные заседатели вопросы, направленные не на выяснение обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного.

«Несмотря на трудности формирования коллегии заседателей сам по себе "суд народа" является эффективным и желанным подсудимыми, но очень энерго и финансово затратным мероприятием»,— подчеркнул Алексей Бушмаков.

Мария Шараева