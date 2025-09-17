Через аэропорт Геленджика перевезли 77 тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика с момента возобновления работы обслужил 77 тыс. пассажиров. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

По его словам, также открыт краснодарский аэропорт, и в ведомстве уверены, что он «покажет очень хорошие цифры». В Росавиации уточнили, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями о расширении полетной программы.

Как сообщал «Ъ-Новороссийск», 9 июля Минтранс объявил о возобновлении полетов в Геленджик. Сейчас туда летают шесть авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Smartavia, UTair и Red Wings. За первый месяц работы аэропорт обслужил почти 31 тыс. пассажиров. По прогнозам, пассажиропоток в 2025 году может превысить 125 тыс. человек.

В феврале 2022 года были введены ограничения на работу 12 аэропортов в России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Анна Гречко