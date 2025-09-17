В Ростовскую область с начала года ввезли более 1,3 млн импортных цветков

С начала 2025 года на территорию Ростовской области ввезли более 1,3 млн штук импортных срезов цветов: розы, эустомы, гортензии, герберы, хризантемы и других. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Цветы из Эквадора, Колумбии и Кении поступили на склад в Батайске автомобильным транспортом. Партии и автомобили прошли необходимый досмотр, а сами растения – экспертизу. Уточняется, что специалисты не обнаружили признаков карантинных объектов, поэтому цветы выпустили в свободное обращение.

Константин Соловьев