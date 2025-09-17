«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов в Краснодар

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты на маршруты уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Первый рейс из столичного аэропорта Домодедово в столицу Кубани запланирован на 18 сентября. Полеты из Екатеринбурга начинаются с 20 сентября.

Стоимость билета из Москвы в Краснодар — от 24,4 тыс. руб. Продолжительность полета — 3 часа 45 минут.

Цена билета на рейс из Екатеринбурга начинается от 16 тыс. руб. Время в пути — 3 часа 55 минут.

Алина Зорина