«Уральские авиалинии» возобновят рейсы Екатеринбург — Краснодар

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит перелеты из Екатеринбурга в Краснодар, сообщили в пресс-службе перевозчика. Первый рейс состоится в субботу, 20 сентября.

Рейсы в сентябре будут совершаться по вторникам и средам с вылетом в 13:25, а также по субботам — самолет будет отправляться в 15:00. С октября рейсы со вторника переносятся на понедельник. Время в пути составит 3 часа 55 минут, стоимость билета — от 12 тыс. руб.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возвращении прямых рейсов из Екатеринбурга в Краснодар. Перелеты будут осуществляться ежедневно с 27 сентября.

Напомним, краснодарский аэропорт «Пашковский» с 11 сентября вновь открыт для обслуживания рейсов. В феврале 2022 года аэропорт закрыли по соображениям безопасности. До 2022 года направление Екатеринбург — Краснодар было одним из самых популярных среди уральцев.

Ирина Пичурина