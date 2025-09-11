«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Краснодар с 27 сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возвращении прямых рейсов из Екатеринбурга в Краснодар. Перелеты будут осуществляться ежедневно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С 27 сентября перелеты будут доступны из Екатеринбурга, Красноярска и Уфы»,— говорится в сообщении.

Ранее Минтранс РФ заявил, что краснодарский аэропорт «Пашковский» вновь будет открыт для обслуживания рейсов с 9:00 11 сентября. В феврале 2022 года аэропорт закрыли по соображениям безопасности. До 2022 года направление Екатеринбург-Краснодар являлось одним из самых популярных среди уральцев.

Полина Бабинцева