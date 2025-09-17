В аэропорту Краснодара началась регистрация на первый рейс с 2022 года

В аэропорту Краснодара, возобновившем работу после трехлетнего перерыва, началась регистрация на первый пассажирский рейс в Москву. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По громкой связи пассажирам было объявлено о начале регистрации на рейс авиакомпании «Аэрофлот», который следует из Краснодара в Москву. По данным электронного табло, вылет запланирован на 11:40 мск. Самолет приземлится в аэропорту Шереметьево.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. Авиагавань не принимала самолеты с февраля 2022 года по соображениям безопасности. По данным Минтранса России, межведомственная рабочая группа проработала вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов.

На протяжении периода простоя воздушная гавань поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. В аэропорту укомплектован штат сотрудников. Оба терминала, аэродром и спецтехника полностью готовы к работе.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что из Москвы вылетел первый рейс в Краснодар. Его загрузка составила практически 100%.

Алина Зорина, Дмитрий Михеенко