Мадуро: США угрожают Венесуэле войной

США пытаются захватить природные богатства Венесуэлы и установить марионеточное правительство, считает венесуэльский президент Николас Мадуро. Он убежден, что Венесуэла в итоге станет «демократической, единой страной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николас Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Мадуро поднял эту тему на заседании Национального совета за суверенитет и мир. Он заявил, что власти США в нарушение международных законов, договоров и Устава ООН последние пять недель подвергают Венесуэлу «отвратительной, преступной и аморальной угрозе». Чтобы ее сдержать, надо объединить Венесуэлу, «преодолев все различия и разногласия», сказал Николас Мадуро. Он утверждает, что действия США пробудили в Венесуэле «патриотический пыл».

«Мы сталкиваемся с угрозой войны в Карибском бассейне против Венесуэлы, с попыткой США захватить наши природные богатства и установить марионеточное правительство»,— сказал президент Венесуэлы (цитата по ТАСС).

3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что вооруженные силы США ударили по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua. Были убиты 11 человек, которых он назвал террористами. 11 сентября Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны. Он предполагает развертывание оперативных мероприятий вооруженных сил и народного ополчения по всей стране. Было развернуто 284 пункта. 16 сентября господин Трамп заявил о втором ударе по «наркотеррористам» из Венесуэлы.

