Венесуэла готовится к обороне

Николас Мадуро активировал план обороны Венесуэлы на фоне угроз со стороны США. В рамках президентского указа развернуты вооруженные силы и народное ополчение для комплексной защиты территории, передает Reuters. Власти заявляют, что готовы действовать в любых нестандартных ситуациях. Дональд Трамп обвиняет Каракас в недостаточной борьбе с наркоторговлей. Глава Белого дома уверен, что Мадуро связан с наркокартелями. В августе США увеличили вознаграждение за информацию, которая может привести к аресту венесуэльского лидера с $15 млн до $50 млн. На этом фоне тот приказал расположить 25 тыс. солдат в приграничных районах с Колумбией.

Впрочем, в столице Венесуэлы никакого военно-политического накала пока не ощущается, говорит фотожурналист из Каракаса Анна Осипова де Осаль: «У нас тоже проходят эти новости по всем каналам. Но я могу сказать, что пока что не видела ни одной точки мобилизации, может, не по тем районам хожу. В городе ничего такого не ощущается. Мы сейчас с туристами едем в сторону побережья, пока что ничего страшного, слава богу, не происходит. Но все знают про корабли США, все знают из СМИ, что происходит какая-то мобилизация».

Ситуация обострилась после того, как США усилили военное присутствие в южной части Карибского бассейна под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков и направили 10 истребителей F-35 на авиабазу в Пуэрто-Рико, писали СМИ. Однако Вашингтону крайне невыгодно начинать большую войну в Карибском регионе, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” генерал армии США и бывший военный атташе в России Питер Звак: «Мы сталкиваемся со многими проблемами военного характера около наших границ. Поверьте, наша страна весьма озабочена общей военно-политической ситуацией в мире и внутри США.

Вся эта ситуация вокруг Венесуэлы, на мой взгляд, довольно странная, и я очень надеюсь, что ее удастся урегулировать. Никому не выгодно, чтобы в этом регионе началась настоящая война.

Я надеюсь, этот накал между нашими странами будет снижен. И да, все это вызывает беспокойство. Но не менее важно говорить об опасности применения ядерного оружия. Пока мы ведем дебаты по поводу роли искусственного интеллекта и всего подобного, в конце концов, какой-то небрежный ядерный удар может уничтожить все наши достижения, о которых мы сейчас с вами говорим. Безусловно, меня беспокоят отношения с Венесуэлой. Ради американского и других народов мира мы обязаны урегулировать эти вызовы».

Между тем Николас Мадуро назвал действия США самой большой угрозой для республики за последние 100 лет. Он утверждает, что американские военные стремятся свергнуть его.

Леонид Пастернак