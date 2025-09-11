Президент Венесуэлы Мадуро ввел в действие план активной обороны страны

Президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы (FANB) Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны, передает агентство AVN. План предполагает развертывание оперативных мероприятий вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны. Всего было развернуто 284 пунктов.

«Мы сообщаем стране о вводе в действие плана "Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция»,— сообщил Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisin. Он призвал «оградить побережье от империалистов, захватчиков и агрессивных группировок на всем его протяжении».

По словам Николаса Мадуро, Каракас «наращивает свой потенциал для действий во всех городах страны». В настоящее время в мероприятиях задействованы Боливарианские национальные вооруженные силы (БНС), Боливарианская национальная милиция (БНМ) и органы государственной безопасности.

В августе Вашингтон направил военную эскадру к берегам Южной Америки для борьбы с наркокартелями. 3 сентября президент США заявил об ударе по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua, якобы причастных к перевозке наркотиков. Позднее он пригрозил сбивать самолеты Венесуэлы при угрозе США. Президент Венесуэлы заявил, что Соединенные Штаты атаковали страну под надуманным предлогом, чтобы в итоге «захватить природные богатства».

Анастасия Домбицкая