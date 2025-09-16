Еврокомиссия намерена вернуть пошлины на товары Израиля из-за Газы

Еврокомиссия предлагает оказать торговое давление на Израиль в ответ на войну в Газе. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Euronews заявила, что речь может идти об отмене льготного режима для импортируемых в ЕС израильских товаров. По ее словам, такая мера воздействия будет дорого стоить Израилю.

«Одна из мер — это приостановка действия торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 г. товарооборот с Израилем составил €42,6 млрд. В отношении 37% объема экспорта товаров действовал режим преференций»,— сообщила она.

Еврокомиссия готовится официально представить меры против еврейского государства в среду. Euronews отмечает, что для того, чтобы отменить льготы для страны, требуется квалифицированное большинство государств-членов Евросоюза. До сих пор Германия и Италия блокировали подобные инициативы.

Кая Каллас требует от стран, выступающих против таких мер, предложить альтернативные меры. «Мой вопрос ко всем коллегам, потому что это не только Германия: если вы согласны с тем, что ситуация чрезвычайно серьезная, катастрофическая и неприемлемая, то вопрос в том, что мы будем с этим делать?»,— сказала госпожа Каллас в интервью.

Неделю назад председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что она планирует добиться санкций против «экстремистски настроенных» израильских министров и ограничения торговых связей с Израилем. Тогда она указывала на голод и страдания мирных жителей Газы из-за продолжающихся военных действий. Сегодня ночью Армия обороны Израиля приступила к наземной операции по захвату города Газы.

