Еврокомиссия предложит комплекс мер против Израиля 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь европейского ведомства Паула Пинью, передает ТАСС.

Как она объяснила на брифинге в Брюсселе, пакет включит в себя приостановку некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем. Решение Еврокомиссии связано с действиями государства в секторе Газа.

На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября несколько стран планирует признать Государство Палестина, включая Великобританию, Францию, Бельгию и Канаду.

10 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила ввести санкции в отношении радикально настроенных израильских министров и приостановить пункты о торговом взаимодействии в соглашении между ЕС и Израилем.