«Хамасу» не оставят места на суше

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземной операции по захвату города Газа — одного из оплотов радикальной группировки «Хамас». Перед тем как две дивизии ЦАХАЛа начали входить в город, ВВС обрушили на позиции палестинского движения шквал ударов. Ввод войск в Газу совпал с визитом в Израиль госсекретаря США Марко Рубио. Администрация Трампа негласно поддержала наступательные действия ЦАХАЛа, несмотря на неизбежные жертвы среди мирного населения и повышенный риск для жизни израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. По словам палестинских источников, недавно «Хамас» специально вывел их из тоннелей, чтобы превратить в живой щит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия израильского удара по Газе, 14 сентября 2025 года

Фото: Ebrahim Hajjaj. / Reuters Последствия израильского удара по Газе, 14 сентября 2025 года

Фото: Ebrahim Hajjaj. / Reuters

О том, что операция «Колесницы Гидеона» в секторе Газа, начатая Израилем 18 мая, переходит в свою вторую, решающую фазу, пресс-служба ЦАХАЛа официально объявила 16 сентября. В ночь на вторник израильские ВВС обрушили на позиции «Хамаса» десятки ударов, а затем части 162-й и 98-й дивизий ЦАХАЛа начали продвижение вглубь города Газа. В ближайшее время в сухопутную операцию должна включиться 36-я дивизия. Военные планируют не только разрушить инфраструктуру боевиков, но и взять их в окружение.

«Газа в огне,— с удовлетворением отметил в своих соцсетях министр обороны Израиля Исраэль Кац.— ЦАХАЛ наносит железный удар по террористической инфраструктуре, а его военные мужественно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома "Хамаса"». Глава военного ведомства пообещал, что армия «не ослабит хватку и не отступит» до тех пор, пока все задачи, поставленные правительством во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, не будут решены.

В числе целей нынешней фазы «Колесниц Гидеона» — не только уничтожение инфраструктуры «Хамаса», но и устранение действующего лидера вооруженного крыла группировки Изз ад-Дина аль-Хаддада.

Сухопутная операция началась в Газе через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио, прибывший с визитом в Израиль, провел встречу с премьером Нетаньяху и его министрами. Как утверждают источники портала Axios, идея нового наступления получила одобрение со стороны Белого дома. По их словам, администрация Дональда Трампа выдала своему ближневосточному союзнику карт-бланш на действия в городе Газа, однако пожелала, чтобы эта операция была реализована в максимально сжатые сроки. «Это не война Трампа, это война Биби (Нетаньяху.— “Ъ”), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше»,— заявил один из источников Axios из числа американских официальных лиц.

По утверждениям СМИ, «Хамас» решил превратить израильских заложников в живой щит, выведя их из тоннелей, где они удерживались, на поверхность. На это сообщение Дональд Трамп отреагировал в соцсети Truth Social. «Надеюсь, лидеры "Хамаса" понимают, на что идут, если решатся на такое,— заявил американский лидер.— Это настоящее зверство, подобного которому мало кто видел. Не позволяйте этому случиться, иначе все ставки будут отменены!»

В своем заявлении по поводу начавшегося наступления ЦАХАЛа группировка «Хамас» заметила, что именно господин Нетаньяху разрушает все шансы на достижение сделки по освобождению 48 похищенных, остающихся в Газе, и несет полную ответственность за то, что может произойти с ними во время обмена ударами. «Вашингтон знает, что Нетаньяху подрывает шансы на достижение любого соглашения»,— говорится в заявлении палестинской группировки. В «Хамасе» напомнили, что израильская операция «Огненная вершина», которая была совершена 9 сентября в столице Катара, преследовала цель устранить именно ту часть радикальной группировки, которая участвовала в переговорном процессе.

Перед интенсификацией боевых действий Генштаб ЦАХАЛа, разведслужба «Моссад» и Служба общей безопасности представили господину Нетаньяху рекомендацию не начинать захват города Газа, делится Axios. Аппарат безопасности выделил целый перечень возможных негативных последствий: возросшая угроза жизни израильских заложников; возможные человеческие потери в рядах ЦАХАЛа; проблемы с демилитаризацией «Хамаса»; вынужденный переход мирного населения Газы под прямое управление Израиля.

Но руководство Израиля мало что пугает — оно явно пошло ва-банк. На это указал Биньямин Нетаньяху, выступая 15 сентября на мероприятии израильского Министерства финансов в Иерусалиме. «Нам все больше придется переходить к экономике с автаркическими характеристиками (экономике, ориентированной на самообеспечение.— “Ъ”),— предупредил глава правительства, имея в виду растущее давление западных стран на еврейское государство.— Я верю в свободный рынок, но мы можем оказаться в ситуации, когда наша военная промышленность будет изолирована. Нам нужно развивать военную промышленность здесь (в Израиле.— “Ъ”) — это не только исследования и разработки, но и способность производить необходимое». Он добавил: то, что «работало до сих пор, теперь работать не будет». Такая ситуация, по мнению премьер-министра, кардинально «меняет международное положение Израиля».

Нил Кербелов