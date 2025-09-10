Еврокомиссия хочет ограничить торговлю с Израилем

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует добиться санкций против «экстремистски настроенных» израильских министров и ограничения торговых связей с Израилем. Причиной она назвала эскалацию ситуации в секторе Газа. Госпожа фон дер Ляйен заявила, что голод не может быть использован как «оружие войны».

«То, что происходит в секторе Газа, потрясло весь мир. Люди погибают, выпрашивая еду. Матери держат на руках безжизненных младенцев. Эти кадры просто катастрофичны... Это должно прекратиться»,— рассказала глава ЕК во время выступления в Европарламенте (цитата по AFP).

В августе Израиль заявил, что будет добиваться «решительной военной победы» в Газе. Было решено, что войска могут наносить удары по боевикам в тех районах сектора, где до этого армия действовала осторожно, чтобы не поставить под угрозу жизнь заложников. 9 сентября израильская армия призвала к полной эвакуации города Газа в преддверии планируемого расширения военной операции. В тот же день Израиль нанес удары по Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали несколько членов палестинского движения «Хамас». Катар заявил о подготовке ответа на удары Израиля.

