Навроцкий потребовал выяснить, правда ли фрагменты ракеты упали на жилой дом

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства незамедлительного объяснения о том, что действительно произошло в городе Вырыки в Люблинском воеводстве. Он требует выяснить, что поразило частный дом в ночь на 10 сентября: обломки ракеты, выпущенной из польского истребителя F-16, или же фрагменты БПЛА.

«Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее. Не допускается сокрытие информации. В условиях дезинформации и гибридной войны сообщения, передаваемые полякам, должны быть проверенными и подтвержденными»,— сообщило Бюро национальной безопасности Польши в соцсети Х.

Требование президента прозвучало после публикации газеты Rzeczpospolita. Издание утверждает, что частный дом повредили обломки ракеты, которой пилот истребителя F-16 пытался сбить один из залетевших дронов. Несмотря на отсутствие точного доклада, Министерство обороны страны утверждает, что Россия в любом случае несет ответственность за произошедшее.

Налет беспилотников на Польшу произошел 10 сентября. Власти республики обвинили в этом российские власти. Минобороны России утверждало, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

