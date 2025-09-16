Трамп: похоже, мне придется сидеть в одной комнате с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сказал, что в случае встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, ему придется «сидеть вместе с ними». По его словам, они не способны самостоятельно провести переговоры.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

«Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть там вместе, между ними большая ненависть»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

15 августа президент США провел переговоры по поводу урегулирования российско-украинского конфликта с Владимиром Путиным, 18 августа — с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. СМИ писали, что Дональд Трамп хочет провести трехстороннюю встречу до конца августа. 9 сентября господин Трамп обвинил Россию в затягивании мирного урегулирования. При этом он уточнил, что все же намерен добиться сделки.

