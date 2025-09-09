Трамп обвинил Россию в затягивании сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Россия виновна в затягивании достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем он заявил о намерении добиться сделки по Украине.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC повторил свои слова, что ему казался украинский конфликт самым простым в урегулировании, поскольку он хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным.

«Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — сказал Дональд Трамп. «Мы завершим этот конфликт», — добавил президент США.