Избирком Краснодара распределил мандаты в гордуму кубанской столицы

Территориальная избирательная комиссия Центральная Краснодара утвердила результаты выборов в гордуму кубанской столицы и распределила мандаты. Соответствующие постановления она опубликовала на своем сайте.

12, 13 и 14 сентября в Краснодаре прошло голосование на выборах городскую думу. Борьба шла за 52 мандата: 39 депутатов избирались по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

По итогам подсчета голосов мандаты распределились следующим образом.

Единороссы займут в гордуме Краснодара 39 депутатских кресел, «Новые люди» и ЛДПР — по три, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗР) и КПРФ — по одному. Пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Итоги борьбы по партийным спискам: единороссы забрали девять мандатов, «Новые люди», ЛДПР, СРПЗР и КПРФ — по одному. В одномандатных округа победу одержали 30 единороссов, по двое выдвиженцев «Новых людей» и ЛДПР и пять самовыдвиженцев.

В 2020 году единороссы получили на краснодарских выборах 42 мандата, КПРФ — шесть, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному.

Таким образом, «Единая Россия» несколько сократила свое представительство, но сохранила при этом квалифицированное большинство в представительном органе Краснодара, КПРФ показала резкое падение, ЛДПР формально втрое, но фактически незначительно улучшила свои позиции, СРПЗР выступила на том же уровне, что и СР. Вместе с тем в гордуме кубанской столицы VIII созыва появятся представители новой политической силы — «Новых людей».

В ходе избирательной кампании 12–14 сентября жители Кубани выбирали депутатов и в других муниципалитетах (всего, по данным крайизбиркома, подлежат замещению 1056 мандатов), а также главу региона. На выборах губернатора края победу одержал действующий глава региона Вениамин Кондратьев. Он получил 2,5 млн голосов избирателей, что составило 83,17% от числа принявших участие в голосовании. В списки избирателей было внесено 4,5 млн человек, из которых 3 млн приняли участие в голосовании. Явка составила 68,7% — это максимальный показатель за последние 10 лет. Конкуренты Вениамина Кондратьева показали следующие результаты. Секретарь комитета краевого отделения КПРФ Александр Сафронов набрал 262,7 тыс. голосов (8,56%), депутат заксобрания от ЛДПР Иван Тутушкин — 138,4 тыс. голосов (4,51%), зампред комитета регионального парламента от «Справедливой России — Патриотов — За правду» Денис Хмелевской — 92,3 тыс. голосов (3,01%).

Михаил Волкодав