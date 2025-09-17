Медианная стоимость аренды квартир в Краснодаре достигла 26 тысяч рублей

Предложение сдаваемого в долгосрочную аренду жилья в Краснодаре сократилось в августе на 3,8%, при этом спрос увеличился на 26,3%, что привело к росту медианной стоимости до 26 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе «Яндекс Аренда».

По данным платформы, медианная ставка долгосрочной аренды в городе по итогам августа уменьшилась на 1,1% относительно показателя предыдущего месяца. Самое доступное жилье предлагают в Прикубанском округе — 20,8 тыс. руб, самое дорогое — в Западном округе за 41,5 тыс. руб.

Повышенная активность на рынке привела к росту цен в большинстве городских округов. Стоимость увеличилась в Прикубанском округе на 6,8%, до 20,8 тыс. руб., в Центральном — на 5,2%, до 35,9 тыс. руб., и в Западном — на 3,9%, до 41,5 тыс. руб. Только в Карасунском округе медианная ставка снизилась на 3,1%, до 27,2 тыс. руб.

Наибольшее сокращение предложения зафиксировано в Западном округе — на 18,1%, в Центральном — на 9,6%. В Карасунском округе количество объявлений уменьшилось незначительно — на 1,4%. Исключением стал Прикубанский округ, где предложение выросло на 4,8%.

«Увеличение медианной ставки всегда сопровождается заметным сокращением предложения. В среднем число сдаваемых квартир снизилось на 15,8% в городах-миллионниках»,— отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Рост стоимости произошел из-за сокращения количества наиболее бюджетных квартир в высокий сезон. В среднем по 16 российским мегаполисам медианная стоимость съемного жилья увеличилась на 1,2%, а активность арендаторов выросла на 25%.

Анна Гречко