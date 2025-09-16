В Керчи опровергли запрет на посещение кафе в военной форме

В Керчи отсутствуют ограничения на посещение общественных мест в военной форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госсовета Крыма от города Олега Кришталя.

Поводом для разъяснений стала конфликтная ситуация в одном из кафе, где мужчину в камуфляжных штанах и спортивной куртке отказались обслуживать. Администрация заведения сослалась на запрет посещения в военной форме.

Господин Кришталь отметил, что инцидент возник из-за недопонимания. В заведении действует дресс-код, касающийся спортивной одежды, а военнослужащий не предъявил удостоверение участника боевых действий.

Депутат подчеркнул, что ситуация была урегулирована мирным путем после переговоров с обеими сторонами. Он также добавил, что в Керчи нет ограничений на посещение кафе и других общественных мест в военной форме установленного образца.

