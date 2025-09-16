В Новороссийске пенсионер лишился 2,7 млн руб при покупке авто через интернет

В Новороссийске 68-летнего жителя обманули на 2,7 млн руб. при попытке приобрести автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По данным полиции, пенсионер нашел в интернете объявление от компании, якобы занимающейся перевозкой машин из-за рубежа. Для придания сделке достоверности «продавец» заключил с ним договор купли-продажи. После уточнения всех деталей пенсионер перевел свыше 2,7 млн руб. на счета злоумышленников.

Автомобиль не был доставлен в срок, а представители фирмы перестали выходить на связь и удалили информацию об услуге в сети. Потерпевший обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется розыск причастных лиц.

Анна Гречко