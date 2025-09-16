Жителя Кубани, подкинувшего свиную голову к мечети в Адыгее, арестовали на 2 месяца

43-летнего жителя Анапы, подкинувшего свиную голову к мечети в Адыгее, отправили под арест на два месяца — до 14 ноября 2025 года включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тахтамукайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя Анапы. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).

14 сентября 2025 года ночью обвиняемый подкинул свиную голову на территорию мечети в ауле Козет Тахтамукайского района. Инцидент зафиксировала камера наблюдения: мужчина насадил голову на пику у калитки, снял происходящее на телефон и скрылся.

Инцидент прокомментировали в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края, назвав случившееся провокацией, направленной на подрыв межнационального и межконфессионального согласия.

Алина Зорина